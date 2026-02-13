Haberler

Beypazarı İlçe Müftülüğünden seminer ve sabah namazı buluşmaları programı

Beypazarı İlçe Müftülüğü, Dr. Halit Ertuğrul'un katılımıyla 'Gençlik ve Aile Eğitimi' semineri düzenledi. Ramazan ayında çeşitli dini sohbetler ve sabah namazı buluşmaları da gerçekleştirileceği bildirildi.

Beypazarı İlçe Müftülüğü, seminer ve sabah namazı buluşmaları programlarının sürdüğünü bildirdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, eğitimci yazar Dr. Halit Ertuğrul'un katılımıyla, "Gençlik ve Aile Eğitimi" konulu seminer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile ve Yaşam Merkezi salonunda düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, müftülük olarak ramazan ayındaçeşitli dini sohbet toplantılarının yapılacağını, kendisinin de Diyanet Gençlik Merkezinde dini sohbette bulunmayı sürdürdüğünü belirtti.

Müftülük olarak başlattıkları çalışma ile sabah namazı programlarının ilçe merkezi ve taşra mahallelerinde sürdüğünü aktaran Süsün, "İlçe merkezinde cumartesi günleri Tatlı Çeşme Camisi'nde, pazar günü sabahları da Cemil Ercan Camisi'nde sabah namazı buluşmaları sağladık. Ramazan ayı içinde de 4 camimizde mukabele olacak. Tüm kardeşlerimizi mukabelelere bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
