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Beypazarı'nda İngilizce Kursu Sertifika Töreni

Beypazarı'nda İngilizce Kursu Sertifika Töreni
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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan İngilizce kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan İngilizce kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Törende konuşan merkezin müdürü Atilla Sevimli, çeşitli alanlarda halen kursların sürdüğünü ifade etti.

Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan da söz konusu kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerine A2 seviye İngilizce kursuna devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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