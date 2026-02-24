Haberler

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinliğinde yer aldı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinliğinde yer aldı
Beypazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerine katılarak, el emeği ürünlerini sergiledi. Etkinlikte Beypazarı'na özgü kültürel unsurlar tanıtıldı.

Beypazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı.

Etkinlik alanında açılan stantta, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergileniyor.

Ziyaretçiler, hem Beypazarı'na özgü kültürel unsurları yakından tanıma fırsatı buluyor hem de yürütülen kurslar hakkında bilgi alıyorlar.

Merkezin müdürü Atilla Sevimli, kültürel ve sanatsal değerlerin ön plana çıktığı etkinliklerde, Beypazarı'nın geleneksel el sanatları ve eğitim faaliyetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulduklarını söyledi.

Sevimli, ramazan ayının manevi atmosferinde böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
