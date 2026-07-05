Beypazarı hafta sonu yerli turistleri çekti

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı mimarisinin örneklerine sahip Ankara'nın Beypazarı ilçesi hafta sonu yerli turistlerden ilgi gördü.

Tarihi dokusunun yanı sıra serin ve yeşil alanlarıyla da talep gören ilçeye cumartesi ve pazar günü çok sayıda yerli turist geldi.

Tarihi Beypazarı evlerinin olduğu sokakları gezen turistler, İnözü Vadisi'nde yürüdü, kent tarihi müzesini ziyaret etti.

Ankara merkezden eşi ve çocuklarıyla gelen Şakir Yılmaz, gazetecilere ilçeye günübirlik gezmeye geldiklerini söyleyerek, "Kelebekler Vadisi muhteşem güzellikte. İnözü Vadisi'nde bir tesiste kahvaltımızı yaptık ve ardından şehir turuna başladık. Kültür evi müzesini de gezdik." dedi.