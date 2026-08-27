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Beypazarı Belediye Başkanı'ndan Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Beypazarı Belediye Başkanı'ndan Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve yardımcıları, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan'ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi ve ilçenin asayişi ile turizmi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, beraberindeki başkan yardımcılarıyla göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan'ı ziyaret etti.

Tufan'ı makamında ziyaret eden Kasap'a, belediye başkan yardımcıları Sezai Tolunay, Mücahit Başıbüyük ve Vedat Işık eşlik etti.

Kasap ve beraberindekiler, Tufan'a yeni görevinde başarılar dileyerek ilçenin genel durumu, asayişi ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tufan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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