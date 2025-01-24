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Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Kırbaşı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Kırbaşı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kırbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunlarına çözüm bulma sözü verdi.

Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kırbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, cuma namazı sonrası Kırbaşı Mahallesine yaptığı ziyarette, muhtar Osman Yurdakul ve mahalle sakinleriyle buluştu.

Vatandaşları taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kasap, taleplerin en kısa sürede yerine getirileceği söyledi.

Kasap, daha sonra Kırbaşı Jandarma Karakolu ile Tarım Kredi Kooperatifi'ne ziyarette bulundu.

Her hafta çarşamba gününü halk günü olarak belirlediklerini kaydeden Kasap, "Halk gününde çeşitli çevreleri kabul ederek sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kırbaşı Mahallesi'ne de ziyarette bulunduk." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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