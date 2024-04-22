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Beypazarı Anaokulu Öğrencileri Bayrak Yürüyüşü Yaptı

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Beypazarı ilçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü düzenledi. Kaymakam Vedat Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu tarafından karşılanan öğrenciler, bayrak hediye etti ve çeşitli gösteriler sergiledi.

Beypazarı ilçesinde anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü yaptı.

Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri ellerinde Türk bayraklarla Kaymakamlık binasına kadar yürüdü.

Kaymakam Vedat Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu tarafından karşılanan öğrenciler, burada Kaymakam Vedat Yılmaz'a günün anısına bayrak hediye etti.

Bayrağı öperek alan Yılmaz, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve çocuklara üzerinde ay yıldız bulunan kırmızı balonlar hediye etti.

Kaymakamlık önünde çocuklar çeşitli gösteriler sunarak oyunlar oynadı, oyunlara Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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