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Beypazarı ADEM Kadınları Ürünlerini Sergiledi

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Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde faaliyet yürüten kadınlar, katıldıkları fuarda hazırladıkları ürünleri sergiledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sergiyi ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) faaliyet yürüten kadınlar katıldıkları fuarda hazırladıkları ürünleri beğeniye sundu.

Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı'nda, ADEM bünyesinde üretim yapan kadınlar da emeği ürünlerini sergiledi.

Bakan Işıkhan, sergiyi gezdi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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