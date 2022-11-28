Taksim bombacısının sözde eşi firari Bilal Hassan'ın YPG sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı Güncel Haberler Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada terörist Ahlam Albashir'in sözde eşi firari şüpheli Bilal Hassan'ın, YPG terör örgütünün sembolü önünde çekilmiş fotoğrafı emniyet tarafından paylaşıldı. İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. YPG SEMBOLÜ ÖNÜNDE POZ VERMİŞ Soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü. 59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 24 KİŞİ TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında bugüne kadar 59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı. İşte emniyet tarafından paylaşılan fotoğraf: Kaynak: AA / Güncel İstiklal Caddesi Beyoğlu YPG Güncel Haberler

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