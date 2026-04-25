Beyoğlu'ndaki iki hırsızlıkla ilgili yakalanan iki zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle bir cep telefonu ile iş yerindeki cüzdanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, 11 Mart'ta Hüseyinağa Mahallesi Kamer Hatun Caddesi'nde yayaya ait cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması ve 4 Şubat'ta iş yerindeki cüzdanın çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Cep telefonu hırsızlığıyla ilgili şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı, çalınan telefon sahibine teslim edildi.

Cüzdan hırsızlığına ilişkin de zanlı T.B, İstiklal Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.