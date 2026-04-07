Beyoğlu'nda tartıştığı motosikletliyi bıçaklayan minibüs şoforü kamerada

Beyoğlu'nda trafik tartışması sırasında minibüs şoförü, motosiklet sürücüsünü bacağından bıçakladı. Olay anları çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

BEYOĞLU'nda trafikte minibüs şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, minibüs şoförünün motosiklet sürücüsünü bacağından bıçakladığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki 34 LY 2935 plakalı minibüsün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine minibüs şoförü elindeki bıçakla aracından inerek tartıştığı motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı. Olayda motosikletli bacağından bıçaklanırken, minibüs şoförü ise aracına binerek uzaklaştı.

BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, minibüs şoförü ile tartışan motosiklet sürücüsünün bacağından bıçaklandığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
