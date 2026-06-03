Beyoğlu'nda "yankesicilik" yöntemiyle cep telefonu çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'nda "yankesicilik" yöntemiyle cep telefonu çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 2 şüpheliyi takibe aldı.
Bankta oturan bir kişinin cep telefonunu el çabukluğuyla çalan şüpheliler M.Ç. (44) ve T.K. (55) suçüstü yakalandı. Cep telefonu, sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin hırsızlığın ardından polis ekiplerince yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.