Beyoğlu'nda Yankesicilik ve Hırsızlık Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Yankesicilik ve Hırsızlık Olayı: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Beyoğlu'nda Y.N. isimli kişi, çevredeki iş yerlerinden 2 valiz ve bir kadının cep telefonunu çaldı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BEYOĞLU'nda Y.N. isimli kişi, çevredeki iş yerlerinden 2 valiz ile bir kadının cep telefonunu çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yapılan aramada ele geçirilen telefon ise sahibine teslim edildi.

Olay, 22 Eylül Pazartesi günü Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinden 2 ayrı valizin çalındığı, farklı bir iş yerinde ise bir kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle alındığı belirlendi. Konu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bilgileri tespit edilen Y.N.'yi Gümüşsuyu Mahallesi'nde takibe aldı. Beyoğlu Güven Timleri ekipleri tarafından yakalanan Y.N.'nin üst aramasında çalınan telefon ele geçirildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

İş yerlerinden valiz ve cep telefonunun çalındığı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli Y.N.'nin valiz ve cep telefonu hırsızlıklarını gerçekleştirdiği anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N., 'Yankesicilik' ve 'Açıktan Hırsızlık' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
