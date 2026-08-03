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Beyoğlu'nda bir şahsın cebinden telefon çalan şüpheli kısa sürede yakalandı

Beyoğlu'nda bir şahsın cebinden telefon çalan şüpheli kısa sürede yakalandı Haber Videosunu İzle
Beyoğlu'nda bir şahsın cebinden telefon çalan şüpheli kısa sürede yakalandı
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Beyoğlu'nda bir kişinin pantolonunun arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla çalan 22 yaşındaki şüpheli, güven timleri ekiplerinin takibiyle kısa sürede yakalandı. Çalınan telefon ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yankesicilik anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda, bir şahsın arka cebinden telefonu çalıp olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 21 Haziran Pazar günü Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yankesicilik' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptığı sırada şüpheli hareketleri nedeniyle M.B.'yi (22) takibe aldı. Ekipler, M.B.'nin mağdur S.K.'nin (40) pantolonunun arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

TAKİBE ALINIP KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheliyi takibini sürdüren ekipler, M.B.'yi Turnabaşı Caddesi'nde çaldığı cep telefonuyla gözaltına aldı. Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edilirken, yankesicilik anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edildi. M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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