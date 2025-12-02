Beyoğlu'nda Yankesicilik Olayı: Zanlı Tutuklandı
Beyoğlu'nda uyuyan bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan U.D., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, Firuzağa Mahallesi'nde cami avlusundaki bankta uyuyan kişinin cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, bankta uyuyan kişinin cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çalan zanlının U.D. olduğunu belirledi.
B Bölge Güven Tim Büro Amirliği ekiplerince aynı gün yakalanan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerası kaydında, uyurken cep telefonu çalınan kişinin uyandığı ve zanlı ile arasında arbede yaşandığı görülüyor.