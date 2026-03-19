Beyoğlu'nda metroya binen kişinin çantasındaki parayı çalan zanlı suçüstü yakalandı

Beyoğlu'nda metroda bir kadının çantasından para çalmaya çalışan yankesici, güven timleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta Taksim metroda şüpheli bir kişiyi izlemeye aldı.

Metro içerisinde bulunan bir kadının çantasından "yankesicilik" olarak tabir edilen yöntemle bir miktar parayı çaldığı tespit edilen zanlı, ekiplerce suçüstü yakalandı.

Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli E.G'nin (53) çaldığı para ele geçirilerek mağdur kişiye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı anlar, metro durağındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
