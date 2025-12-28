Haberler

Beyoğlu'nda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu'nda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir binanın 1'inci katında çıkan yangında patlamalar yaşandı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dairenin boş olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında binanın üst katında bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

Ersoy'la ilgili söyledikleri çarpıcı: Bu soruşturmaya kadar...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç