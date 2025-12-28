Beyoğlu'nda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dairenin boş olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında binanın üst katında bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.