İstanbul'un göbeğinde 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak can verdi
İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı binanın giriş kayında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralanırken 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta yer alan 2 katlı bir binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ve mahallenin yardımıyla evde bulunan iki kişi yangından yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.