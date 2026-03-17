Haberler

İstanbul'un göbeğinde 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak can verdi

İstanbul'un göbeğinde 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak can verdi Haber Videosunu İzle
İstanbul'un göbeğinde 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak can verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı binanın giriş kayında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralanırken 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta yer alan 2 katlı bir binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ 

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ve mahallenin yardımıyla evde bulunan iki kişi yangından yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı

Sinem başkanın durumu iyi değil
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor

Dünya Hürmüz'ü konuşurken, başka bir yeri işaret etti
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor

Hepsi yan yana dizildi: Bayraklara sarılı tabutlar salonu doldurdu
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor

Dünya Hürmüz'ü konuşurken, başka bir yeri işaret etti
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek

Savaş ne kadar sürecek? İsrail'in gizli planı ortaya çıktı