Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda polis tarafından kovalanan şüpheli yakalandı ve valizinde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde bulundu. Kovalama anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, dün gece Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde polisi görerek kaçan kişiyi takibe aldı. 'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde yakalandı. Farklı suçlardan 8 suç kaydı bulunan V.T. gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı valizden 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.
YAŞANAN KOVALAMACA KAMERADA
Şüphelinin kaçma anı ve polis tarafından yakalaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksiden inen şüphelinin polisi fark edince valizi bırakarak kaçması görülüyor. Polisin uzun süre takip ettiği V.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor.