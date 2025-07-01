Beyoğlu'nda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 24 Saat Süreyle Yasaklandı

Beyoğlu'nda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 24 Saat Süreyle Yasaklandı
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Beyoğlu Kaymakamlığı, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere karşı bir gün süreyle tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı. Açıklamada, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları dikkate alındı.

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, -BEYOĞLU Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün için toplanma çağrıları yapıldığı, yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiğine yer verilen açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır. Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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