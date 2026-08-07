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Beyoğlu'nda Uyuyan Kişinin Telefonunu Çalan Zanlı Tutuklandı

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Beyoğlu'nda kaldırımda uyuyan kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Beyoğlu'nda kaldırımda uyuyan kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz'da Kocatepe Mahallesi'nde bir cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaldırımda uyuyan kişinin cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaşan şüphelinin S.U.A. (20) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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