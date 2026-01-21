Haberler

Beyoğlu'nda 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyenin çatısında hasar oluştu.

Beyoğlu'nda 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
