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Beyoğlu'nda Sürücü Kavgası: Saldırgan Tutuklandı

Beyoğlu'nda Sürücü Kavgası: Saldırgan Tutuklandı
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Beyoğlu'nda yaşanan bir sürücü kavgasında, D.P. isimli şüpheli diğer sürücüye saldırdı. Hızlı bir şekilde yakalanan D.P., 39 bin 340 lira para cezasına çarptırılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

BEYOĞLU'nda tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli D.P.'ye 39 bin 340 lira idari para cezası uygulanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, yolda ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden D.P., 34 MZB 199 plakalı aracını diğer otomobilin önüne kırdı. Yumruk atarak aracın aynasını kıran ve kapısını tekmeleyen şüpheli araçtaki sürücüye de küfürler yağdırıdı. Saldırıya uğrayan sürücü ise saldırı anını cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada 'Maganda' diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Araca tekme atan sürücü ise daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırgan sürücü D.P.'yi yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan D.P.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde durmaktan' ve 'Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürme' suçlarından 39 bin 340 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan adliyeye sevk edilen sürücü D.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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