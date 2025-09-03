Haberler

Beyoğlu'nda Polis Aracı Aydınlatma Direğine Çarptı: 4 Memur Yaralandı

Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden polis aracı aydınlatma direğine çarparak 4 polis memurunun hafif yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının içinde bulunduğu araç Taksim Meydanı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan 4 polis memuru hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memurları tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
