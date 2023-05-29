Beyoğlu'nda park halindeki araç bir anda alev aldı, teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu.

Beyoğlu'nda park halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda park halindeki araç bir anda alev aldı, teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu.

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde, saat 17.30 sıralarında park halindeki "34 VUS 58" plakalı araç bir anda alevler içinde kaldı. Mahalle sakinlerinin hemen itfaiye ve emniyet ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Araçta yapılan ilk incelemede, aracın teknik bir iç aksam arızası nedeniyle alevler içinde kaldığı belirlendi. Öte yandan aracının alevler içinde kaldığını gören araç sahibi yangına müdahale ettiği esnada hafif şekilde yaralandı. Park halindeki aracın bir anda alevler içinde kalması mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.