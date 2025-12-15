Haberler

Beyoğlu'nda kapkaç: Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Beyoğlu'nda kapkaç: Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar
Güncelleme:
Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişiyi kapkaç yapan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları cep telefonunu sinyal tespitini engellemek için alüminyum folyoya sardıkları belirlendi. Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

BEYOĞLU'nda sokakta yürüyen İrfan Y. (29), arkasından yakalaşan 4 şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin polisin ele geçirdiği İrfan Y.'ye ait cep telefonunu sinyal tespitini engellemek için alüminyum folyoya sardıkları ortaya çıktı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde 6 Nisan Pazar günü saat 03.00 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.'nin arkasından 4 şüpheli yaklaştı.Bir süre sonra 4 şüpheliden biri, İrfan Y.'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Olayın ardından koşarak kaçan şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Peşinden koşan ancak şüphelileri yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla'ya gittiği belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

SİNYALDEN KONUMLARI TESPİT EDİLMESİN DİYE ALÜMİNYUM FOLYAYA SARDILAR

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldığı cep telefonunu alüminyum folyoya sarışı halde buldu. Polis ifadesine başvurduğu şüphelilerden, olayı gerçekleştirdikten sonra, sinyal tespitinin ardından konumlarının bulunmaması için cep telefonunu alüminyum folyoya sardıklarını öğrendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyette işlemlerinin tamamlan Muhammed Emir A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan polisin ele geçirdiği cep telefonunun, sahibi İrfan Y.'ye teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
