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Beyoğlu'nda kadının cep telefonunu kapkaçla alan şüpheli suçüstü yakalandı

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Beyoğlu'nda kadının cep telefonunu kapkaçla alan şüpheli suçüstü yakalandı
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Taksim İstiklal Caddesi'nde kadının cep telefonu, arkadan yaklaşan şüpheli tarafından kapkaçla alındı. Olayı gören Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi suçüstü yakaladı; üzerinde kadına ait telefon bulunurken kapkaç ve yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde arkadaşıyla sohbet eden kadının cep telefonu, arkadan yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Olayı gören Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan M.K.'yi (24) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde kadına ait cep telefonu bulunurken, kapkaç ve yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla sohbet eden kadının arkasından yaklaşan M.K., cep telefonunu kapkaçla alarak kaçmaya başladı. Bölgede devriye görevinde bulunan Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, olayı görerek müdahale etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.K., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde, kadına ait cep telefonu bulunarak muhafaza altına alındı. Emniyete götürülen M.K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAPKAÇ VE YAKALAMA ANI KAMERADA

Kapkaç ve şüphelinin suçüstü yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının arkasından yaklaşan şüphelinin cep telefonunu alarak kaçmaya çalışması ve polis ekiplerince yakalandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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