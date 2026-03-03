Haberler

İstanbul'da "2. Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği" yarın başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Belediyesince 4-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği', 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinliklerle dolu bir program sunacak. Kadın emeğinin görünür kılınmasının hedeflendiği şenlikte atölyeler, paneller ve tiyatro gösterimleri yer alacak.

Beyoğlu Belediyesince bu yıl ikincisi yapılacak "Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği", 4-7 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirilecek etkinlikler, Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi ile Bilim Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Kadın emeğinin ve üretiminin daha görünür kılınmasını amaçlayan şenlikte, söyleşilerden panellere, tiyatro gösterimlerinden sergi ve atölyelere uzanan zengin bir program içeriği katılımcılarla buluşacak.

Programda yarın Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde "Kadın Sanatçılarla Kolaj" atölyesi, Bilim Beyoğlu'nda "Beyoğlu'nda Kadın Emeği" söyleşisi ve "İstanbulites" dinletisi, 5 Mart'ta "Sesleri Görebilir miyiz?" atölyesi ve "Çalıkuşu" tiyatro oyunu gösterimi, 6 Mart'ta "Bir Anadolu Esintisi Kırkyama" ve "Afrika'dan Kadim Sesler" atölyeleri ile "İş Dünyasında Kadınlar: Güç, Yük ve Sorumluluk" paneli, 7 Mart'ta ise "Sahte Cennetten Kaçış" söyleşisi ve "Uyandığımda Sesim Yoktu" oyununun gösterimi gerçekleşecek.

Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde de 6-16 Mart'ta "Anlatılan Senin Hikayendir" sergisi ziyarete açık olacak.

Etkinliklere katılım için belediyenin uygulamasından başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki