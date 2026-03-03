İstanbul'da "2. Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği" yarın başlayacak

Beyoğlu Belediyesince bu yıl ikincisi yapılacak "Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği", 4-7 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirilecek etkinlikler, Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi ile Bilim Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Kadın emeğinin ve üretiminin daha görünür kılınmasını amaçlayan şenlikte, söyleşilerden panellere, tiyatro gösterimlerinden sergi ve atölyelere uzanan zengin bir program içeriği katılımcılarla buluşacak.

Programda yarın Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde "Kadın Sanatçılarla Kolaj" atölyesi, Bilim Beyoğlu'nda "Beyoğlu'nda Kadın Emeği" söyleşisi ve "İstanbulites" dinletisi, 5 Mart'ta "Sesleri Görebilir miyiz?" atölyesi ve "Çalıkuşu" tiyatro oyunu gösterimi, 6 Mart'ta "Bir Anadolu Esintisi Kırkyama" ve "Afrika'dan Kadim Sesler" atölyeleri ile "İş Dünyasında Kadınlar: Güç, Yük ve Sorumluluk" paneli, 7 Mart'ta ise "Sahte Cennetten Kaçış" söyleşisi ve "Uyandığımda Sesim Yoktu" oyununun gösterimi gerçekleşecek.

Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde de 6-16 Mart'ta "Anlatılan Senin Hikayendir" sergisi ziyarete açık olacak.

Etkinliklere katılım için belediyenin uygulamasından başvuru yapılabilecek.