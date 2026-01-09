Beyoğlu'nda yanan araç kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü kendini zamanında dışarı atarak kurtuldu.
Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'nde, Aykut Ç'nin kullandığı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel