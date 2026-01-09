Haberler

Beyoğlu'nda yanan araç kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Beyoğlu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü kendini zamanında dışarı atarak kurtuldu.

Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'nde, Aykut Ç'nin kullandığı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

