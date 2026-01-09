Haberler

Beyoğlu'nda hafif ticari araç alev alev yandı

Beyoğlu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü aracından indek, çevredekiler yangına müdahale etti.

BEYOĞLU'nda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'nde seyreden Aykut Ç. idaresindeki hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi. Olayı gören kişiler alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını yan da bulunan binaya sıçramadan söndürdü. Hurda yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor