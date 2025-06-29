Beyoğlu'nda Gösteri ve Yürüyüşler 1 Gün Süreyle Yasaklandı

Beyoğlu'nda Gösteri ve Yürüyüşler 1 Gün Süreyle Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Kaymakamlığı, 29.06.2025 tarihinde ilçe genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını 24 saat süreyle yasakladığını açıkladı. Yasaklama, sosyal medya üzerinden yapılan toplama çağrıları nedeniyle kamu düzeninin korunması amacıyla alındı.

BEYOĞLU Kaymakamlığı, ilçe genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Beyoğlu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ilçe genelinde 1 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 29.06.2025 günü içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 29.06.2025 günü saat 00.01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Alınacak tedbirler kapsamında;

-Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılması

-Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi'nin ve İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına,

-Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bilecik'teki yangından yürek burkan görüntüler! Orman alevlere böyle teslim oldu

Alevler günlerdir söndürülemedi! Görüntüler iyice endişelendiriyor
İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırıda 'terör' şüphesi

İş insanına silahlı saldırıda terör şüphesi
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Eve polis geldi

Arka koltuğa dikkat! Başı dertten kurtulmuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.