İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beyoğlu'nda denetime katıldı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde suçlularla mücadele ile suçluların yakalanmasına yönelik ve caydırıcı olmak amacıyla narkotik denetimi gerçekleştirildi. Dron ve helikopter destekli gerçekleştirilen denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin her çeşidinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suçlularla mücadeleye yönelik dron ve helikopter destekli narkotik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetim sırasında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücülere yönelik GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı. Uygulama noktasını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı. Denetimin ardından vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, çocuklara oyuncak polis arabası ve 'Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz' yazılı ay yıldızlı tişört hediye etti.

'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE MİLLETİMİZİN İSTİKBALİ MESELESİDİR'

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu sabah Beyoğlu merkezli İstanbulumuzun da genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz ve diğer birimlerimizin desteğiyle narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşamda huzur uygulamasında arkadaşlarımızla İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin her çeşidinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. İstanbul halkımıza da burada desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı