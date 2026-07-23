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Beyoğlu'nda cip direğe çarptı: 1 yaralı

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Beyoğlu'nda aydınlatma direğine çarpıp devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Beyoğlu'nda aydınlatma direğine çarpıp devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 54 FB 814 plakalı cip, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.???????

Kaynak: AA
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