Beyoğlu'nda Cinsel Saldırı Davasında Mahkeme Kararı

Beyoğlu'nda İremşan A.'nın önünü kesen ve yere düşürdükten sonra taciz eden Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, iki sanıktan birine 9 yıl, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'te, evine gitmek için yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın önünü kesen ve yere düşürdükten sonra taciz eden sanıkların yargılandığı davanın duruşması görüldü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Konu ve Semir Tarhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mağdur İremşan A. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme kararında Semir Tarhan'ı 'Birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ömer Konu'yu ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme 2 sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 'Cinsel saldırı' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 sanığın da üzerlerine atılı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'te, evine gitmek için yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın önünü kesen ve genç kızı yere düşürdükten sonra taciz eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü İremşan A.'nın bir gece kulübünde alkol alıp gece saat 04.00 sıralarında evine gitmek üzere yola çıktığı, sokakta ilerlerken tanımadığı şüphelilerin yolunu keserek omuzuna dokunduktan sonra yaklaşmaya başladıkları ifade edildi. İddianamede, müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında daha önce herhangi bir husumet bulunmadığı vurgulanarak, bu durumun İremşan A. 'nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek bir durum oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın, beden veya ruhsal açıdan savunmasız olan birine karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.