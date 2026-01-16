Haberler

Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesine ilişkin 9 zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesine ilişkin 9 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda, husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada cezaevinden izinli çıkan bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Beyoğlu'nda, husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada cezaevinden izinli çıkan bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta, Şehit Muhtar Mahallesi'nde husumetli gruplar arasında çıkan çatışmada cezaevinden izinli çıkan Furkan Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucunda 128 kamera ile tanık ifadelerinden yola çıkarak olayı aydınlattı.

Görüntüler üzerinden bir grubun otomobille yüzleri maskeli şekilde olay yerine geldikleri, ardından diğer gruba silahla ateş açıp çatıştıkları anlaşıldı.

Çatışma sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Çağlayan'ın babasının bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Baba, oğluyla husumetli olduğunu bildiği Ü.A'nın olaydan önceki gün telefonda aradığını, tartışma sırasında oğlunun "Bekleyin, gelip hepinizi vuracağım." dediğini beyan etti.

Görüntüler ve tanık beyanları üzerinden kimliği tespit edilen şüphelilerden Ş.N, 9 Ocak'ta, jandarma ekipleriyle yapılan operasyon sonucu Adana'da yakalandı.

Şüpheli A.G. aynı gün Beyoğlu'nda, Ş.Y. ise sonraki gün denetimler sırasında gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak'ta da 18 yaşından küçük şüpheli U.G, F.B. ve E.K'yi de yakaladı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve mermi çıkan U.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Ü.A, E.N, R.A, H.N. ve M.D. de Kadıköy'de saklandıkları evde, 12 Ocak'ta gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan U.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.N, A.G, U.G, F.B, E.K, M.D, Ü.A, E.N. ile H.N. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.A. ve Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yüzünde maske ve elinde silah bulunan şüphelilerin bina girişlerine siper aldıktan sonra birbirlerine ateş edip kaçması yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

Velilerin en merak ettiği soru Bakan Tekin'e soruldu
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı

Yürekleri parçalayan kare