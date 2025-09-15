Haberler

Beyoğlu'nda Bodrum Katında Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Bodrum Katında Yangın Çıktı
Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle bina boşaltıldı ve bölgeye güvenlik önlemleri alındı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Yangın çıkan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında bodrum katında hasar oluştu.

Söndürme çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
