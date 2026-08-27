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Beyoğlu'nda telefon hırsızı tutuklandı

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Beyoğlu'nda bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu'nda bir iş yeri çalışanı cep telefonunu bulamayınca işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Cep telefonunun kendisini oyalayan bir kişi tarafından çalındığını gören çalışan, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Y.E. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çalışanla bir süre sohbet eden şüphelinin tezgahın üzerinde duran cep telefonunu alarak cebine koyması ve işletmeden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA
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