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Beyoğlu'nda bodrum katının duvarı çöken bina tahliye edildi

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İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı bir binanın bodrum kat duvarında kısmi çökme meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı mühürlenerek tahliye edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bodrum katının duvarında kısmi çökme meydana gelen bir bina mühürlenerek tahliye edildi.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Olayı fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.

Binanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.

Çalışmalar sonrası 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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