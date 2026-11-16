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Beyoğlu'nda 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 200 kamera görüntüsüyle tutuklandı

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Beyoğlu'nda 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 200 kamera görüntüsüyle tutuklandı Haber Videosunu İzle
Beyoğlu'nda 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 200 kamera görüntüsüyle tutuklandı
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Beyoğlu'nda 26 Ekim Pazartesi günü Fetihtepe ve Kulaksız mahallelerinde toplam 4 motosiklet çalındı. 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis şüpheliyi yakaladı; çalınan motosikletlerden biri Kadıköy'de iş yeri kurşunlamasında kullanıldı ve şüpheli tutuklandı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU'nda aynı gün 2 ayrı mahalleden 4 motosiklet çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 200 güvenlik kamerasına ait 72 saatlik görüntüyü inceleyerek şüpheli Ali A.'yı (19), yakaladı. Yapılan incelemede çalınan motosikletlerden birinin Kadıköy'de bir iş yerinin kurşunlanmasında kullanıldığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olayları, 26 Ekim Pazartesi günü Fetihtepe ve Kulaksız mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi'nde 2, Kulaksız Mahallesi'nde ise 2 motosiklet çalındı. Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

200 KAMERADAN 72 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 200 kameraya ait 72 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan çalışmalarda 4 motosiklet hırsızlığının şüphelilerinin Ali A. ve Muhammet Enes Y. (20) olduğu belirlendi. Çalışmalarını sürdüren polis, Ali A.'yı Fetihtepe Mahallesi'nde yakaladı. Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

ÇALINAN MOTOSİKLETLE İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Fetihtepe Mahallesi'nde çalınan motosikletlerden birinin Kadıköy'de bir iş yerinin kurşunlanmasında kullanıldığını tespit etti. Motosiklet saldırının ardından Ümraniye'de terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin yeni nesil suç örgütlerine motosiklet temin etmek amacıyla hırsızlık yaptıkları öne sürüldü. Emniyete götürülen Ali A. ifadesinde, "Muhammet Enes Y. bana, 'Arkadaşımın motosikletini alacağız, 2 dakika benimle gelir misin' dedi. Adrese gittiğimizde Enes, motosikletin kontak kısmına vurmaya başladı. Ben kendisine tam 'Yapma' diyeceğim sırada motosiklet çalışır hale geldi. Ben de o sırada ne yapacağımı bilemedim ve korku üzerine motosiklete bindim. Sonra başka motor almaya gittik" dediği öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan Ali A.'nın 3'ü 'Uyuşturucu madde kullanmak', 1'i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından olmak üzere emniyete 4 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Muhammet Enes Y.'nin ise 6'sı 'Motosiklet hırsızlığı', 3'ü 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' olmak üzere aralarında 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarının da bulunduğu toplam 16 geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin firari şüpheli Muhammet Enes Y.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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