Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi'nde bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse olmadı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel