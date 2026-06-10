Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek eğitim ve sanat çalışmaları hakkında sohbet etti. Ayrıca Kızılay Edirne Şubesi Kaymakamı, Meriç Kaymakamı ve Belediye Başkanı da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Sezer, gençlerin eğitim hayatları, sanatsal çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Vali Yardımcısı Şevket Atlı da eşlik etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kızılay'dan Kaymakam Emin Cevat Tutar'ı ziyaret

Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar ve beraberindeki heyet, Kaymakam Emin Cevat Tutar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette, Türk Kızılayın yürüttüğü çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Baytar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Halk pazarını ziyaret

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güvenç ve Atay, tezgahları gezerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Güvenç ve Atay, vatandaşlarla da sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor

Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

Koç Holding şirketlerine aynı gün peş peşe saldırılar
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı

Kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Yolcu minibüsünü video izleyerek kullandı

Direksiyonda sosyal medya keyfi
5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim