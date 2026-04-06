Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in iddianamesi İBB 'yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında dolandırıcılık ve suç örgütüne yardım iddialarıyla 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'YOLSUZLUK' suçlamasıyla tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Suç örgütüne yardım' iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Güney, iddianamenin kabulünün ardından İBB dosyasında 'sanık' olarak yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ile Veysel Eren Güven 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İnan Güney'in Serkan Ö. ve Rauf Cem I.'nın yetkilisi olduğu bir şirketin resmi olmasa da fiili olarak ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 'suç örgütü üyesi' Kağan S. üzerinden gerçekleştirdiği ve gayriresmi ortağı olduğu şirketinin yetkilisi olan Serkan Ö. ile Güney'in üniversiteden sınıf arkadaşı olduğu yazıldı. Açık hava reklam mecralarında faaliyet gösteren birçok şirket ve kişi tarafından Güney'in söz konusu şirketin gayriresmi ortağı olduğunun bilindiğinin yazıldığı iddianamede, Güney'in elde ettiği haksız kazancı İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı belirtildi.

GÜNEY HAKKINDA 35 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, İnan Güney, Deniz Göleli, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ve Veysel Eren Güven'in 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlarından ayrı ayrı 14 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada