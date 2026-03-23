Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında 31 yıla kadar hapis talebi

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 31 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasıyla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz şüpheliler Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame değerlendirilmek üzere, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin birinci heyetine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
