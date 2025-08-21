Beylikova'da Devrilen Römorkun Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, römorkun devrilmesi sonucu yaralanan 29 yaşındaki Mehmet Taş, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, devrilen buğday yüklü römorkun altında kalarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Taş (29), çalıştığı esnada devrilen buğday yüklü römorkun altında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Beylikova Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Taş'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel