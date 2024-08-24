Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri: Karadeniz Vapuru'nun Hikayesi

Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri: Karadeniz Vapuru'nun Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri, koleksiyoner Osman Tan Erkır'ın 'Karadeniz Vapuru' söyleşisiyle devam etti. Erkır, 'Genç Cumhuriyet Medeniyetin Sularında: Karadeniz Vapuru'nun Hikayesi' başlıklı sunumunda önemli bir belgeyi de ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri, koleksiyoner Osman Tan Erkır'ın "Karadeniz Vapuru" söyleşisiyle devam etti. Erkır, "Genç Cumhuriyet Medeniyetin Sularında: Karadeniz Vapuru'nun Hikayesi" başlıklı sunumunda önemli bir belgeyi de ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği 8. Sahaf Söyleşileri'nin ikinci gün konuğu, Osman Tan Erkır oldu. Cumhuriyet dönemine dair önemli notların paylaşıldığı söyleşide Erkır; Karadeniz Vapuru'nun hikayesini 1925-1926 yıllarındaki reformlar, modernleşme süreci ve dönemin atmosferi içinde sunarken, 'yüzen fuar' fikriyle yola çıkarılan ve Avrupa'nın belli başlı limanlarını dolaşan vapurun bir afişini de ilk kez Beylikdüzü'nde kamuoyuyla paylaştı. Osman Tan Erkır'ın görselini paylaştığı Namık İsmail imzalı afişin 1926'da yapıldığı belirtildi.

Erkır'ın aktardığı bilgilere göre, yolculuğuna Galata'dan başlayan Karadeniz Vapuru, 12 Avrupa ülkesinin 10 limanına uğradı. Toplamda 86 gün 22 saatte İstanbul'a geri dönen vapur, bu arada 16 baloya ve 36 ziyafete de ev sahipliği yaptı. Vapurun uğradığı limanlar arasında Hamburg, Amsterdam ve Londra gibi önemli limanlar da yer aldı. Kopenhag'da tanışan Galatasaray Lisesi öğrencisi Kamil Bey ile Danimarkalı Edith Hanım'ın arasındaki aşk ve Edith Hanım'dan Marsilya limanına gönderilen mektup da Osman Tan Erkır'ın sunumunda ilk kez ortaya çıkardığı bilgiler ve belgeler arasında oldu.

Sahaf Festivali kapsamında gece mezatı da gerçekleştirildi. Önemli eserin farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkanı yakalayan kitapseverler, açık artırma usulü ile kitaplara sahip oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi

Mütalaa açıklandı, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay

Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.