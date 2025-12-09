Haberler

Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrası tarafların kavga ettiği anlar kamerada

Beylikdüzü'nde bir trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Polis, kavgayı ayırarak durumu kontrol altına aldı.

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin ayırdığı kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle aynı istikamette ilerleyen 3 araç kaza yaptı. Kazada yaralanan kimse olmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Anlaşma sağlayamayan taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgayı ayırırken yaşananlar çevredeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

500
