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Beylikdüzü'nde taksiciler arasında 'yolcu alamazsın' tartışması; birbirlerini cep telefonuyla kaydettiler

Beylikdüzü'nde taksiciler arasında 'yolcu alamazsın' tartışması; birbirlerini cep telefonuyla kaydettiler
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BEYLİKDÜZÜ’nde iki taksi şoförü arasında yolcu alma konusunda tartışma başladı.

BEYLİKDÜZÜ'nde iki taksi şoförü arasında yolcu alma konusunda tartışma başladı. Taksicilerden biri diğerine 'Yolcu alamazsın' diyerek çıkışırken, diğer taksici ise kavga anlarını cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Taksicilerden biri 'Biz buradan ne almayacakmışız' diye sorarken diğeri ise 'Bir dakika ben de çekiyorum' diyerek tartışma anlarını cep telefonuyla kaydetti. İki taksicinin tartışma sırasında birbirlerini kaydettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tartışma bir vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre müşteri almak için durakta bekleyen bir taksi şoförü, başka bir taksi şoförüne 'Buradan yolcu alamazsın' diyerek sert çıktı. İkili arasında kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taksiciler cep telefonu kamerasıyla tartışmayı ve birbirlerini kayda almaya başladı.

'BİR DAKİKA BEN DE ÇEKİYORUM'

Kavga sırasında taksicilerden biri 'Biz buradan ne almayacakmışız' diye sorarken, diğeri ise 'Bir dakika ben de çekiyorum' diyerek kayda girdi. Çekime ilk başlayan taksici 'Şimdi ben buradan yolcu alamayacak mıyım' diye sordu. Kayıt devam ederken diğer taksici ise 'Bizim arkadaşlar buradayken zor alırsın' yanıtını verdi. Yolcu almak için duran şoför 'Neden alamıyormuşum' diye sert çıkarken diğer taksi şoförü ise 'Burası durak' yanıtını verdi. Kayıt sırasında sürücüler arasındaki gerginlik bir süreliğine düşerken yaşanan diyalog gülümsetti.

'ZORBALIK MI YAPACAKSIN'

Taksi şoförü "Zorbalık mı yapacaksın sen.Neden yolcu alamayacakmışım. Ben taksici değil miyim' diyerek tepki gösteren taksi şoförü diğer sürücüden 'Zorbalık yapmıyoruz.Bize de aldırmıyorlar." yanıtını aldı. İki taksici arasında çıkan tartışma bir vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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