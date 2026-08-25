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Beylikdüzü'nde servis minibüsü skuter sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı

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Beylikdüzü'nde yaya geçidinden geçmeye çalışan skuter sürücüsüne servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde servis minibüsünün çarptığı skuter sürücüsü ağır yaralandı.

T.Ş. (18) skuter ile Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada İ.D. (28) idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan skuter sürücüsü, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin çalışma başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis aracının sürücüsü İ.D'yi gözaltına aldı.

Sürücü, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, servis minibüsünün skutere çarptığı anlar başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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