Haberler

Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplaması aracın üzerine düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar, bir 15 katlı binanın dış cephe kaplamasını yerinden sökerek park halindeki bir aracın üzerine düşürdü. Olay sonrası polis ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın dış cephe kaplaması şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek park halindeki aracın üzerine düştü.

Barış Mahallesi Bestekar Sokağı'ndaki 15 katlı binanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden ayrıldı.

Park halindeki aracın üzerine düşen kaplama, bir ağacın dallarına da zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hasar gören araç, sahibi tarafından bölgeden çekildi.

Dış cephe kaplamasının sokaktan kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe