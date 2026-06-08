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Beylikdüzü'nde "Renklerin Yolculuğu" sergisi açıldı

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Beylikdüzü Kaymakamlığı, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan 'Renklerin Yolculuğu' sergisini açtı. Sergide el sanatları, defile ve halk müziği dinletisi yer aldı.

Beylikdüzü Kaymakamlığınca, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi açıldı.

Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, sergide yer alan eserlerin kursiyerler tarafından el emeği göz nuruyla hazırlandığını söyledi.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayat boyu öğrenme faaliyetlerini halkın tüm kesimlerine ulaştırmayı ve kursiyerlerin becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sergide kimi zaman unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden yaşatıldığını belirten Yılmaz, kursiyerlerin istihdamı ve mesleki gelişimleri için de bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurguladı.

Programda, Türk halk müziği dinletisi sunulduktan sonra folklor ekibi tarafından horon gösterisi gerçekleştirildi. 75. Yıl Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri tarafından tasarlanan ve dünyanın farklı ülkelerini temsil eden kıyafetleri sergilediği bir defile de gerçekleştirildi.

Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi tarafından katılımcılara hediyeler takdim edildi.

Programa Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, MHP İlçe Başkanı Özkan Eremsayın, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi 12 Haziran'a kadar açık kalacak, ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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